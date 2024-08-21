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MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: Sözde terör sorumlusu yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omari'yi İstanbul'da yakaladı.

AA
MİT ve Emniyet’ten kritik operasyon: Sözde terör sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod adlı Mehnaz Omari yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz Omari, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omari, terör örgütü adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

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