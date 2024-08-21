MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li hain terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️ Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/dlC5NNFlRI