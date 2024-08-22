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MİT’ten terör örgütü PKK’nın Finlandiya ayağına operasyon

HABER MERKEZİ
MİT’ten terör örgütü PKK’nın Finlandiya ayağına operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'yi yakaladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Omari'nin, Finlandiya'da terör örgütü PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği öğrenilen PKK/ KCK'lı Omari, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı. Omari'nin yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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