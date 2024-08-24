Dörtlü Bakanlar Zirvesi 29 Ağustos’ta İstanbul’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili olarak Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Dörtlü Bakanlar Zirvesi'nin 29 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Uraloğlu, 22 Nisan 2024'te Başkan Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Kalkınma Yolu Projesi Kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsattı. Uraloğlu, bu kapsamda Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile ilk Dörtlü Bakanlar Zirvesi'ni Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceklerini açıkladı.

TİCARET KORİDORU

Bakan Uraloğlu, zirvede Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün detaylarını görüşeceklerini ve önemli kararlar alacaklarını söyledi ve ekledi: "Kalkınma Yolu aynı zamanda, uluslararası ticaret koridorlarının sürdürülebilirliğini destekleyecek. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında güvenilir ve etkin bir ticaret koridoru oluşturarak, ekonomik ve stratejik avantajlarını pekiştirecek." Bakan Uraloğlu, Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayarak Ovaköy'den Türkiye'ye giriş yapan Kalkınma Yolu kapsamında çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyerek, "Kalkınma Yolu'nun ülkemizden geçen Kapıkule- Şanlıurfa arası bin 592 kilometre. Şanlıurfa-Irak Sınırı arasında hizmet verecek olan Şanlıurfa- Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yaparak projenin karayolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz" dedi.