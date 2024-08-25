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Başkan Erdoğan'dan Bitlis Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Bitlis Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Bitlisliler sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir yıllık hasretin ardından bir kez daha Bitlis'teyiz. Allah kardeşliğimizi daim etsin.

Malazgirt'in yıl dönümü için bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı tercihini.

Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, Bitlis halkına hizmete devam edeceğiz. Bugün yatırımları şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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