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Kabine Toplantısı'nda 21 yıl sonra bir ilk! Ankara dışında toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlğinde bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Ahlat'ta toplanacak Kabinede, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

HABER MERKEZİ
Kabine Toplantısı’nda 21 yıl sonra bir ilk! Ankara dışında toplanıyor

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı, Ahlat'ta buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olurken, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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