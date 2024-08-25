Mavi Vatan’ın yeni gücü Pirireis

Teslim töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Tersane Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik öneme haiz PİRİREİS denizaltısının hizmete alınacağını bildirdi. Başkan Erdoğan, "HIZIRREİS denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. MURATREİS denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor, ilaveten iki, üç, dört numaralı akaryakıt gemileri ile 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz" sözleriyle yeni müjdeleri duyurdu.

GÜÇLÜ ÜLKE VE GÜÇLÜ ORDU

Başkan Erdoğan, "Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili, tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz. Topraklarımızda huzur içerisinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz" dedi.

HIZIRREİS 2025'TE HİZMETTE

Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, "Bugün hizmete giren TCG PİRİREİS, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. PİRİREİS denizaltısında şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. PİRİREİS denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan harekat icra edebilecektir. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız MURATREİS denizaltısını da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız AYDINREİS'in, beşinci denizaltımız SEYDİALİREİS'in ve altıncı denizaltımız SELMANREİS'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız" diye konuştu.

138 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Yeni tip denizaltı projesinin sözleşmenin ötesinde bir muhteviyata sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu projemiz, Silahlı Kuvvetlerimizin, kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL MAKET HEDİYE EDİLDİ

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Tersane altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. İleride inşallah Mersin'de de bir tersanemiz olacak. İstanbul ve Gölcük tersanelerimize ilaveten Ege ve Akdeniz kıyılarımızda da Mavi Vatan'ın muhafızlarının her türlü bakım onarımını yapabileceğiz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur prensibiyle bu alandaki kapasitemizi sürekli ileriye taşımayı sürdüreceğiz." Törende Başkan Erdoğan'a Pirireis'in özel yapım bir maketi de hediye edildi.