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MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

DHA
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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