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Son Dakika... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, toplantının ardından canlı yayında Millete Sesleniş konuşması yapıyor...

HABER MERKEZİ
Son Dakika... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk kez bugün Ahlat'ta toplandı.

Başkan Erdoğan liderliğinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 18.15'te başladı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, canlı yayında alınan karalarla ilgili açıklama yapıyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk.

Çelik Kubbe projelerimizin detaylarını görüştük.

Milletimizin takdiriyle geldiğimiz cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. yılımızda muhteşem bir eseri daha kazandırdık. Çukurova Havalimanımızın turizmden ekonomiye pek çok daha yararını göreceğiz. Çukurova Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum.

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