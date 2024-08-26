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Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 102’inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti.

Erdoğan paylaşımında, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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