Başkan Erdoğan: Malazgirt Zaferi tüm Müslümanların zaferi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Buradan 81 vilayetimizin tamamını, 85 milyonun her bir ferdini yürekten selamlıyorum. Dün Bitlis ve Ahlat'taydık. İlk otağın kurulduğu ilk okun atıldığı Ahlat'ta gençlerimizle kucaklaştık. Akşam Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'nde tarihi Kabine Toplantımızı gerçekleştirdik. Başkanlığımızda 21 yıl sonra Ankara dışında yapılan bu ilk kabine toplantısı önemli mesajlar ihtiva ediyordu. Ardından bölge valilerimiz ve belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Şimdi de Malazgirt'teyiz. Tarihimizi, talihimizi, istikametimizi ve ebedi ikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde sizlerle beraberiz. Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953. seneidevriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıldönümünü gururla, minnet ve tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan milletimize bu günleri gösteren Rabb'ime sonsuz hamd-u senalar ediyorum. Sözlerimin başında Sultan Alparslan'ı ve onun şerefli yiğit askerlerini rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun diyorum. İlk fetih hareketlerinden bugüne kadar ezan susmasın, bayrak inmesin, ocak sönmesin diye milletimiz huzur içinde alın ak yaşasın diye üzerimize yabancı gölgeler düşmesin, istiklal istiklalimize halel gelmesin diye şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyoruz.

Malazgirt Zaferi, milletimizin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biridir. Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Bakınız, bundan tam 953 yıl önce Sultan Alparslan atının üzerindeyken askerine şöyle seslenmişti: Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. O büyük sultan 953 sene önce Malazgirt Zaferi ile istikbalin bizim olacağını müjdelemişti. Rabbim, Sultan Alparslan'a ve ordusuna kendisinden dört kat fazla düşmana karşı 26 Ağustos 1071 tarihinde muhteşem bir zafer nasip etti. Zaferden sonra sadece 4 sene sonra İznik'te bu topraklardaki ilk devletimiz olan Anadolu Selçuklu Devletimizi kurduk. Yaklaşık bin yıldır da Anadolu'yu vatan eylemeye, Vatanımız olarak tutmaya devam ediyoruz.