Çelik’ten İsrailli bakanın skandal açıklamasına tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.

"NETANYAHU&NBSP;ŞEBEKESİNİN ÜYELERİ,&NBSP;CAMİLERİN VE KİLİSELERİN DE DÜŞMANIDIR"

Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.

Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."