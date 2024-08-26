Emekli Orgeneral Galip Mendi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mendi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bazı eski siyasetçi, bürokrat ve kuvvet komutanları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mendi'nin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Galip Mendi'nin cenazesi daha sonra, defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.