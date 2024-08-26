Son dakika: FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçmasını sağlayan kişi dahil 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde polis uygulama noktasında durdurulmak istenen araç kaçmaya başlayınca polis peşine düştü. Polisin yakaladığı araçtaki 2 kişi indirilirken aracı kullanan şüpheli, araçla ters istikamete dönerek kaçtı. Yakalanan şüpheliler Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal'ın FETÖ firarisi oldukları tespit edildi.

YURT DIŞINA FİRAR ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

100'e yakın kamera görüntüsünü inceleyen polis, aracı kullanan Adem Bora'yı de operasyonla yakaladı. Adem Bora'nın de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda "binbaşı" rütbesiyle FETÖ iltisağı nedeniyle ihraç edildiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 FETÖ firarisi de tutuklandı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAÇIŞINA YARDIM ETTİ

FETÖ'nün sözde Amasya İl İmamı olduğu öğrenilen Cihat Yıldız'ın, FETÖ'nün TSK sözde Türkiye İmamı "Namık" kod adlı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar'da bir hafta kadar saklandığı evde Öksüz ile birlikte kaldığı, "Rüştü" kod adlı bir başka FETÖ üyesi ile Öksüz'ü buradan araçla alarak, kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı.