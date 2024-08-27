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İzmir dahil 49 ilde 'Narkoçelik-35' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 49 ilde düzenlenen "Narkoçelik-35" operasyonlarında 336 şüphelinin yakalandığını ve 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ve 888 bin 923 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

AA
İzmir dahil 49 ilde ’Narkoçelik-35’ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 49 ilde düzenlenen "Narkoçelik-35" operasyonlarında 336 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ve 888 bin 923 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 832 ekip, 2 bin 81 personel, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 336 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ile 888 bin 923 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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