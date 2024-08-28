Başkan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 5. yılında andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde andı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan; eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedî âleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."