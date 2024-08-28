Başkan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 5. yılında andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde andı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan; eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedî âleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."
Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan; eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedî âleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zdxgzKJQmO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2024