Başkan Erdoğan’dan Bangladeş’e geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefonda görüştü. Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti.

İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasına Bandladeş halkının yanında olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi.