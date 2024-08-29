MEB okullardaki akran zorbalığına neşter vuruyor

Son yıllarda büyük bir sorun haline gelen akran zorbalığıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yoğun çalışmalar yapıyor. MEB, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, okullarda akran zorbalığı ve siber zorbalığın da içinde bulunduğu her türlü şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayımladı.

EĞİTİM VERİLECEK

Genelge, fiziksel, cinsel, duygusal ve psikolojik, ekonomik, siber ve dijital şiddet, akran zorbalığı, siber zorbalık gibi şiddetin her türlüsünün önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalara kılavuz niteliği taşıyor. "OKULLARDA Şiddetin Önlenmesi" içerikli genelge kapsamında, bütün yöneticiler, okul ve kurumlarda şiddetin önlenmesine yönelik hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Dikkat edilmesi istenen bazı konular şöyle: Şiddete neden olabilecek risk faktörleri tespit edilecek, gerekli tedbirler alınacak. Okul güvenliğiyle ilgili tespit edilen öncelikli durumlar, ivedilikle üst birim ve kolluk kuvvetlerine bildirilecek. Okul-aile işbirliği güçlendirilecek, şiddetin önlenmesinde velilerin desteği sağlanacak. Çalışmalara araç-gereç, ulaşım ve bütçe ile personel desteği verilecek.