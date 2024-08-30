Bakanlık’tan gençlere 70 milyon lira destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını duyurdu. Bak, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören gençlere yönelik proje hazırlayacak sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için proje teklif çağrısına çıkıldığını belirtti.

PROJE ÇAĞRISI

Başvurular 14 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar "pds.gsb.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Değerlendirme sonucu 50 puan ve üstü olan projeler ilan edilecek.