Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu Diplomasi Töreni’nde konuştu: İstanbul ile Kudüs’ü kim ayırabilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde (Kara Harp Okulu – Ankara) önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Bu akşam büyük zaferin 102. yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayacağız. Rabbim ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eylesin. Bugün ordumuzun en güçlü kalelerinden olan Kara Harp Okulumuzda yetişen vatan evlatları çok büyük başarılara imza atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en saygın orduları arasında yer alıyor. Toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarını katılan her bir teğmenimizi tebrik ediyor, tek tek alınlarından öpüyorum.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırdığımız Kara Harp Okulumuzun grafiği sürekli yükseliyor. 15 Temmuz ihaneti gibi bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketi en az hasarla atlattık. Ordumuza kadro yetiştiren harp okullarımızı Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden kurduk. Ordumuza ayak bağı olan sıkıntılı durumlara son verdik.

Atılan tüm bu adımlar, ordumuzun gücüne güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz sorumluluk aldığı her yerde görevini başarıyla yerine getiriyor. Türkiye atıklarını hazımsızları da artmaktadır. Buna fırsat vermeyeceğiz.

Gabar'da, Tendürek'te bu teröristleri gömdüysek aynı kararlıkla gömmeye devam edeceğiz.

Filistin topraklarını biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz. Filistinli kardeşlerimizin feryatlarına kulaklarımızı nasıl tıkarız. İstanbul'la Kudüs'ü kim ayırabilir? Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak devletimize hizmet ederken sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum.