İzmir dahil 23 ilde DEAŞ operasyonu! 119 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını açıkladı.

2️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden "GÜRZ-10" operasyonlarında 1️⃣1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz❗️… pic.twitter.com/zQ1aYavLpz — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale gelinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."