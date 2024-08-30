Kılıçdaroğlu’nun 10 yıl hapsi istendi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zincirleme şekilde 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. 27. Dönem Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamedeki şikayet dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü kaydedildi.