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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

Son dakika haberleri...MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

HABER MERKEZİ
MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon

MİT'in terörle mücadeledeki PKK operasyonları devam ediyor. Son olarak MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi.

Ayrıca, bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

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