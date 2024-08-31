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Başkan Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları ve '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda derece alan askerleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

DHA
Başkan Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ile '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda derece alan askerleri kabul etti.

Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları ile 4-12 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenen, '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerini kabul etti.

Sporcular, askerler ve antrenörlerle bir araya gelen Erdoğan, bir süre sohbet etti.

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