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Aile Bakanı Göktaş’tan Yiğit’e destek telefonu

HABER MERKEZİ
Aile Bakanı Göktaş’tan Yiğit’e destek telefonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Yiğit Ağırbaş'ı telefonla arayarak her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi. Göktaş, kemik erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen ve dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini de belirten Bakan Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Bakan Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine teşekkür etti.
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