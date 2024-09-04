“Erken seçim söz konusu değil”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı dün AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

DELEGE SEÇİMLERİ OLACAK

Çelik, "Kongre süreci ile ilgili MKYK'mıza teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu takvimin Mart sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Mart sonunda büyük kongre ile ilgili takvim netleşecek. 21 Eylül itibariyle delege seçimleri takvimi söz konusu olacak. 12 Ekim'de belde kongreleri olacak. 28 Aralık'ta il kongreleri başlayacak. Mart sonuna kadar yetişmesiyle büyük kongre gerçekleşecek. Takvimde ileri doğru sarkmalar olabilir. Bu süreçte mekanik bir kongre süreci olarak değerlendirmiyoruz yeni ritme göre teşkilatlarımızın vatandaşlarımızla buluşması var" diye konuştu.

OVP YARIN AÇIKLANACAK

Orta vadeli programın 5 Eylül'de açıklanacağını duyuran Çelik, "Ekonomi yönetimine dönük olarak bakan arkadaşlarımızın istifasının yalan olduğunu söylemek isterim. Spekülasyon amaçlı bunlar. Pozitif sonuçlardan rahatsız olanların kara propaganda faaliyetleri. Esas olan milletin taleplerini yerine getirmek. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yeni dönemdeki siyasi faaliyetler ele alınacak. Eylül ayı içinde genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz vatandaşlarımızla buluşacak" dedi. Atatürk'ten Erdoğan'a kadar Cumhuriyet döneminde büyük mücadeleler verildiğinin altını çizen Çelik, "Atatürk'e ve Erdoğan'a karşı tavırlar mahkum edilmesi gereken tavırlardır. Nefret söylemi unsurudur. Hangi siyasi parti tabanındaki vatandaşımız olursa olsun tüm saldırılara karşıyız. Bize oy versin vermesin vatandaşın iradesi saygıdeğerdir" şeklinde konuştu.

"CHP YANLIŞ YAPIYOR"

CHP lideri Özgür Özel'in, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında Dilruba Kayserilioğlu'na protokolde yer vermesini eleştiren Çelik, "Bu hakaretleri eden kişinin CHP başkanı tarafından himaye edilmesi son derece yanlış durum olmuştur. Geçmişte CHP genel başkan yardımcılığı yapmış birinin, çirkin dil karşısında CHP'de disiplin mekanizmasını işletmelidir. Siyasi eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın Gazze'ye sessiz kaldıkça soykırıma destek verdiğine de dikkat çeken Çelik, "Uluslararası mekanizmaların katılımcısı düşmeye başlarsa bu kararları alanlar, Netanyahu'nun katliamlarına destek verenler bunun sorumlusu olacak. İsrail burada durdurulmazsa herkes bunun sorumluluğunu paylaşmak zorunda kalır" dedi.

Erken seçim iddiaları hakkında da konuşan Çelik, "Özel'in Cumhurbaşkanımızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz. Seçim bittikten sonra seçim falan istemiyoruz, beldelerde hizmet edeceğiz dediler. Gözüken o ki bu plan tutmadı. Belediyelerde bir hizmet yok. Tıkanmışlık neticesinde erken seçim tartışmasını gündeme getiriyorlar. Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil" dedi.