Erdoğan-Sisi ittifakı derin mesajlar veriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Sisi'nin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret, Ankara-Kahire ilişkilerinde "büyük dostluğa" geçişin sembolü olacak. Amerika'nın tetikçisi olarak masum Gazze'lilere Siyonist Netanyahu'nun soykırım uyguladığı, gaddarca katliamlarına devam ettiği, ateşkes görüşmeleri manevralarının tırmandığı çok kritik bir zamanda, Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Ankara'da derinlikli görüşmeler yaptı.

DÜNYA TAKİPTE

Dünyanın gözü kulağı Ankara'daki Erdoğan-Sisi buluşmasına çevrilmiş durumda. Özellikle Erdoğan-Sisi buluşmasını başta Amerika-İngiltere-Avrupa çok yakından takip ederken, Çin ve Rusya'nın da görüşmeleri dikkatle takip ettiğini görüyoruz.

Gazze'de son duruma göre, ABD Başkanı Biden'ın ateşkes teklifini, Siyonist Netanyahu baltalamak için kirli çıkışlarda bulunmuştu. Mısır'ın egemenliğini engelleyen Filadelfiya (Selahaddin) koridorundaki işgalini sürdürme, Mısır ile Gazze'nin ilişkisini koparma, Gazze'yi ortadan bölen Netzarim koridorunda işgale devam etme, haksız, hukuksuz kirli taleplerin ateşkes görüşmelerini tıkandığı bir zamanda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Başkan Erdoğan'la Ankara'da buluştu. Erdoğan-Sisi hattının küresel ve bölgesel derin mesajları var.

1) ANA GÜNDEM GAZZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesi Gazze oldu. İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda Erdoğan-Sisi ittifakı, özellikle Amerika ve Siyonist İsrail'in nefesini kesecek derinlikte gerçekleşti. Refah Kapısı'nın yeniden açılması için Türkiye- Mısır ortaklaşa olarak ortaya bir plan koyacak. Gazze konusunda aynı görüşe sahip Erdoğan-Sisi ittifakı gündeme giriyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'de hem Katar Emiri ...ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile beraber etkili aktör olarak devrede bulunuyor. Nitekim, Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman ile önceki gün görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Ankara'da buluştu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin de Ankara'da Erdoğan ile gizli birçok bilgiye sahip olarak, derinlikli görüşmesi önemli parametreleri gündeme taşıyacak özellikler gösteriyor.

2) BÖLGESEL MESELELER MASAYA GELDİ

Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi için yapılabilecekler ele alındı. Ortaklaşa girişimlere hız verilecek.

3) DOĞU AKDENİZ- ENERJİ

Kritik zirvede yenilenebilir enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) konusunda da iş birliğinin derinleştirilmesi planlandı. Türkiye- Mısır diyaloğu Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarına yansıyacak.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını 27 Kasım 2019'da Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti ile imzaladı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kayıt altına alınan anlaşma, kıyıları karşılıklı Türkiye ve Libya'nın arasında kıta sahanlığının eşit uzaklık (equidistance) temelinde belirlenmesini öngörüyordu.

Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının kesinleştirilmesi için benzer karakterde bir anlaşmanın Türkiye ile Mısır arasında yapılması mümkün olacak. Mısır ile Yunanistan arasında 6 Ağustos 2020'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşmada Mısır için kıta sahanlığı esas hatlardan başlatılırken, Yunanistan bakımından Girit ile Rodos arasında düz bir hat/çizgi çekildi ve bu çizgi esas hattın başlangıcı kabul edildi. Yunanistan için esas hatları Girit ve Rodos arasına çizilen çizgi esas alınarak başlatıldığı için paylaşımda Mısır'ın deniz yetki alanı kaybı 21 bin kilometrekare civarındaydı. Girit ile Rodos arasına çizilen çizgiyi esas aldığı için hukuki bakımdan kadük olan Yunanistan-Mısır deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması geçerliliğini yitirdi. Türkiye, Mısır'ı, anlaşma ile uğradığı kayıplar ve anlaşmanın deniz hukuku bakımından sorunlu olduğu konusunda bilgilendirmişti.

Söz konusu anlaşmanın Mısır tarafından feshedilmesi ve yerine Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılması gündeme girecek.

4) SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Mısır, geçen yıl karşılıklı olarak büyükelçilerini yeniden atadı ve Ankara, Kahire'ye silahlı insansız hava araçları sağlayacağını açıkladı. Ziyaretin öne çıkan gündem maddelerinden birisi de Mısır'ın Türkiye'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tedariki oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleşirken TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli eğitim ve yakın hava destek jet uçağı HÜRJET de Mısır semalarında uçtu. Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na katılan HÜRJET, fuarın ikinci gününde bir gösteri sergiledi.

5) HEDEF 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Taraflar, Türkiye-Mısır serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesine karar verdi, iki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması karara bağlandı. Mersinİskenderiye Ro-Ro seferlerinin tekrar başlatılması konusunda mutabakata varıldı.

SONUÇ

BÜYÜK devlet, büyük düşünür.

Büyük oyun kurar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devlet aklı, 2016 yılından bugüne, derin Amerika ve Avrupa'nın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da kurguladığı oyunları tek tek bozarak yürüyor. Bugün Başkan Erdoğan ve Türk devlet aklı birçok oyun planı kuruyor. Değişen koşullara göre farklı planlarını başarıyla devreye sokabiliyor.

Türkiye-Irak, Türkiye-Mısır beraberliği ve önümüzdeki aylarda Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz jeopolitiğinde yeni denklem sağlayacak parametreler içeriyor.

Son gelişmeler, ABD ve Avrupa'ya gerekli derin mesajları veriyor. Yakın coğrafyamızda Türkiye olmadan oyun kurulamaz.