MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu terörist Metin Dinç öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK terör örgütünün sınır ötesindeki yapılanmasına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. MİT'in 2023 yılında düzenlediği operasyonla PKK'nın Asayiş Genel Sorumluları Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın ve Suriye Uyruklu Eymen Coli etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerin yerine Mart 2024'de Kamışlı'da gerçekleştirilen devir teslim töreniyle sözde Suriye Asayiş Genel sorumluluğuna PKK/YPG'ye 2015 yılında katılan Metin Dinç getirildi.

MİT'İN SAHA AJANLARI ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Örgüt adına Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden terörist, MİT'in hedef listesine alındı. Saha ajanlarının istihbari çalışmaları neticesinde Dinç'in son olarak Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilmeye başlanan terörist, düzenlenen nokta operasyonla Kamışlı merkezinde etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'nın Yurtsever Devrim Gençlik Hareketi (YDG-H) bünyesinde 2008 yılından itibaren faaliyet gösteren terörist, yakın akrabalarının örgütün yürütme konseyinde bulunması nedeniyle kısa sürede YDG-H'ın İstanbul sorumlularından oldu.

2008-2015 arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme" suçları kapsamında tutuklanan örgüt üyesi, 2015 yılında yasadışı yollarla Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldı. Suriye'de aldığı eğitim sonrasında 2015-2017 arasında PKK/KCK Mardin'in Bagok kırsalında faaliyet yürüten terörist, 2016'da Mardin'de örgüt adına sansasyonel eylem planlamasını yönetti ancak güvenlik birimlerinin haberdar olması üzerine eylemi gerçekleştiremedi. Terörist, Mart 2024'den itibaren Kamışlı'da gerçekleştirilen devir teslim töreniyle sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olmuştu.