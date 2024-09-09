Görme engelli ilk hakim göreve başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşındayken görme yetisini kaybeden Sabit Kılıç, ilk ve orta öğretimini birincilikle bitirerek, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Mezuniyetinin ardından 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atanan Kılıç, Türkiye'de KPSS A Grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu oldu. Engelli bireylerin adalete erişimi üzerine çalışmalar yapan Kılıç, 2020'de "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bağlamında Türkiye'de Engellilerin Adalete Erişimi" konulu uzmanlık tez çalışmasıyla aile ve sosyal hizmetler uzmanı olarak atanmaya hak kazandı.

Sabit Kılıç, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram'ı (sağda) ziyaret etmişti.

GÖKTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Kılıç, 2023'te yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puanla Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi ünvanını almaya hak kazandı. Adalet Bakanlığında idari yargı hakim yardımcısı olarak ataması yapılan Kılıç, yeni görevi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı da ziyaret etti. Desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür eden Kılıç, engellilerin çalışma hayatında yer almasının öneminden bahsetti.

Kılıç'ın azmiyle birçok kişiye örnek olacağını aktaran Göktaş, "2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli sayısını 12 kattan fazla artırarak 68 bine ulaştırdık. Bunlarla birlikte erişilebilirlik kültürünü yurt geneline yaymak için ilgili tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerimizle çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Asır Gazetesi, Serkan Bayram'ın başarısını manşete taşımıştı.

ENGELSİZ TÜRKİYE İÇİN

AVRUPA Ekononomik Senatosu (EES) de dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, engelli bireylerin hakim ve savcı olamamasını yargıya taşımış, sonunda da bu durumun önünü açmıştı. Bayram, "Dünyada 1.5 milyar engelli var. Hakim ve Savcılar Kanunu'ndaki 8. maddeyi değiştirerek engelli hakimlerin önünü açtık. Geçmişte ben olamamıştım, o yüzden şimdi arkadaşlarımız olmalı. 2023'te ortopedik engelli kardeşlerim hakim oldu. Son sınavlarda görme engelli arkadaşlarımız da başarılı oldular ve kazandılar. Bu Türk siyaseti ve demokrasisi açısından büyük önem arz ediyor. Arkadaşlar staja başlayacaklar ve sonra görevlerini yapacaklar. Engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz. İnşallah engellilerin kaymakam ve vali olmasını da sağlayabiliriz" dedi.