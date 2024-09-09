İnsanlık Narin’le birlikte öldü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

BAKAN Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" açıklamalarında bulundu. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında daha önce Narin'in amcası olan S.G tutuklanmıştı. Bölgede inceleme yapıldı.

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı. Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÇUVALIN İÇİNE KOYMUŞLAR

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, "Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir" dedi. Zorluoğlu, "Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını açıkladı.

ERDOĞAN: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

BAŞKAN Erdoğan, "Canice, vahşice katledilen Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haber hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok. Narin evladımızı bizden koparanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.