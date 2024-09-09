Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ana gündem ekonomi

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.15'te başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan kabinenin, ana gündem maddesi ekonomi, enflasyon ve fâhiş fiyatla mücadele, teğmenlerin kılıçlı yemini, terörle mücadele, Gazze diplomasisi, nüfus ve düşen doğurganlık oranları ve alınması gereken tedbirler masada olacak.

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecen kabine toplantısında gündemde teğmenlerin kılıçlı yemini olacak. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.