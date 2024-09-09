Kabine’de ana gündem ekonomi

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, bugün Külliye'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin, ana gündem maddesi ekonomi, enflasyon ve fâhiş fiyatla mücadele, teğmenlerin kılıçlı yemini, terörle mücadele, Gazze diplomasisi ve nüfus ve düşen doğurganlık oranları ve alınması gereken tedbirler masada olacak. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında gündemde teğmenlerin kılıçlı yemini olacak. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.