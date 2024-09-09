Şehit Ayşenur’un naaşı Türkiye’ye getirilecek

TÜRKİYE, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı paylaşımda "Takip eden süreçte vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir" bilgisini paylaştı.

Batı Şeria'da katil İsrail askerlerince şehit edilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin son anlarına tanıklık eden İtalyan aktivist Mariam "Yaklaşık 200 metre ötede bir Filistinlinin evinin çatısına çıkmış İsrail askerleri vardı. Yolun kenarında bir zeytinlik içinde duruyorduk. Ayşenur biraz arkamda zeytin ağacının altındaydı. Aniden iki el ateş açıldığını duydum, biri metal bir objeye çarptı. Ayşenur, bir ağacın altında bilinci kapanmış yatıyordu. Başından kan geldiğini gördüm" dedi.