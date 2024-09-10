Ayşenur’un naaşı Didim’de defnedilecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin, uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi için çalışıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, cenazenin Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Bakanlık Sözcüsü Keçeli, kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişlerin İsrail tarafından pazar günü itibarıyla kapatıldığını belirterek, "Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" dedi.