Bakan Göktaş'tan "Narin" açıklaması: Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nnde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik soru üzerine, küçük kızın acısının herkesi derinden yaraladığını, tarifsiz bir acı yaşandığını belirtti.

Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat konunun takipçisi olduğunu hatırlattı.

Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını vurgulayan Göktaş, "Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız" diye konuştu.

Bir çocuğa zarar vermeyi sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suç olarak tanımlayan Göktaş, bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Göktaş, "Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.