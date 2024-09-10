UNRWA: İsrail, Gazze’de çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu 8 saatten fazla bekletti

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X'teki hesabından, çocuk felci aşılaması için Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine seyahat eden BM konvoyunun uzun süre bekletilmesine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail ordusu dün, önceden yapılan detaylı koordinasyona rağmen, Gazze'nin kuzeyine gitmekte olan bir BM konvoyunu 8 saatten fazla bekletti" ifadesi kullanıldı.

Konvoydaki BM personelinin kuzey bölgesindeki çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasını başlatmak üzere seyahat ettiği bildirilen açıklamada, tüm BM personelinin ve araçların salındığı ve güvenli bir şekilde BM üssüne geri döndüğü kaydedildi.

"Bu önemli olay, BM personeline yönelik bir dizi ihlalin sonuncusudur" ifadesine yer verilen açıklamada, BM personelinin Gazze'de görevini güven içinde yerine getirmelerine izin verilmesi ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak her zaman korunması gerektiğinin altı çizildi.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

UNRWA, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 212 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının öldürüldüğünü duyurmuştu.