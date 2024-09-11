AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Narin Güran açıklaması: Siyasi değerlendirme yapmak yanlış

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

"Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir. Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır. Ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

Cumhurbaşkanımız soruşturmayı yakından takip edeceğini söyledi. Partililerimiz de yakından takip edecekler. Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları kanatan bir meseledir. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine hükümetimize bir takım laflar söyleyenler söz konusu oldu.

Bu hepimizin acısıdır. Narin hepimizin kızı olmuştur.

"GAZZE EN ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN BİRİ"

İnsanlığın gözü önünde katliam devam ediyor. Gazze en önemli konularımızdan biri.

AYŞENUR EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü açıktır. ABD yönetiminden yapılan açıklamalar ise ibretliktir. Hata olarak vurulmuş şeklinde bir açıklama ile vicdan konusunda yine kaçamaklara başvuruyorlar. Netanyahu hükümeti katil şebekesidir. Netanyahu'nun emriyle cinayet işleyen herkes katildir."

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI İLE GÜNEY KIBRIS İŞ BİRLİĞİ

Adada istikrarsızlığın kaynağı Rum yönetimidir. Kıbrıs Türk'ünü görmezden gelenler onlardır. İki kurucu unsura dayalı yaklaşımdan kaçanlar onlardır. Türk'leri görmezden gelenler onlardır. Silah ambargosunun kaldırıldığında da söylemiştik, bu ne hukuka ne barışa hizmet eder demiştik. Rum yönetiminin şımarıklığını teşvik edecek yaklaşımdır bu.

Kim Akdeniz'de ne yapmak istiyorsa bunu net şekilde görüyoruz. Kayıkçı teknesi giremeyecek kadar her taraf savaş gemisi dolmuş. Son derece yanlış ve reddedilmesi gereken yaklaşım olarak kayda girmiştir. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kıbrıs Türkü asla yalnız kalmayacaktır."