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Devlet ormanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak

Devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullerine hiçbir karara gerek olmaksızın el konulacak, yıkılmak ve sökülmek suretiyle ortadan kaldırılacak. Karar Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

HABER MERKEZİ
Devlet ormanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, devlet ormanlarındaki kaçak yapı ve tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar şüpheliden tahsil edilecek.

Açma, işgal ve faydalanma ile dikim ve ekim yapılmak suretiyle işlenen suçlarda, suça konu fiilin başlangıcından itibaren Cumhuriyet savcısına bilgi vermek suretiyle olaya müdahale edilecek.

Kaçak yapıların yıkılması için ayrıca karar alınmasına gerek olmayacak

İzinsiz her türlü dikim ve ekim yapılan yerler ile yapı ve tesis, inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum olmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yıkılacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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