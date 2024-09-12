Özbekistan’da eşgüdüm toplantısı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in iradeleri doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda ilerliyor. Bu kapsamda dış politika ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması amacıyla Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile istihbarat kurumları arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin güçlendirilmesi çabaları hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) üçüncü toplantısında alınan kararların takibi için Özbekistan'a gidiyor. Ziyarette, ekonomi, savunma sanayii, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, düzensiz göç, terörle mücadele ile güvenlik alanlarındaki ilişkiler ele alınacak. Ayrıca, üçlü toplantı formatındaki ilk defa gerçekleştirilecek istişarelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile güvenlik alanındaki iş birliği konuları değerlendirilecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki iş birliği kapsamlı şekilde değerlendirilecek.