Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi.