“Barış isteyen kızımı acımasızca katlettiler”

İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir'e getirildi. Eygi için havalimanının VIP Terminali'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Yılmaz Eygi, İzmir milletvekilleri katıldı.

Acılı anne Rabia Birden

"EZGİ ŞEHİT OLDU"

Tören sonrası konuşan Özgür Özel, "Buradan amasız, fakatsız olarak İsrail'in yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınıyoruz. Tarih önünde hesabını çok zor verecektir" dedi. Bugün Aydın Didim'de defnedilecek olan Eygi'nin annesi Rabia Birden ise, kızının çok neşe dolu birisi olduğunu belirterek, "Kızım oraya barış için gitti ama acımasızca öldürüldü, kızım şehit oldu. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, ilk gününden itibaren benimle irtibata geçtiler, acımızı paylaştılar. Baş sağlığı dilediler ve bana çok yardımcı oldular. Olayın peşini bırakmadılar ve kızımı bir hafta içinde Türkiye'ye getirdiler. Hepsine çok minnettarım" ifadelerini kullandı. Kızının Filistin'e gittiğinden haberi olmadığını söyleyen acılı anne, "Devletimizden tek isteğim kızımın hakkını aramaları. Kızımın kanı yerde kalmasın ve sorumlular cezalandırılsın. Çünkü benim kızım hedef alındı" dedi.