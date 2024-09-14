Başkan Erdoğan: İzinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimizdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grand Cevahir Kongre Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan Narin Güran cinayeti üzerinden siyaset yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, " Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünün farklı köşelerinde ölümle, açlıkla, zulümle ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Peygamber efendimiz her anıyla ve yaşantısıyla en güzel örnektir. Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir. Bizim rehberimiz de önderimiz de uğruna can vereceğimiz maşukumuz da odur.

Diyanet Başkanlığımız öncülüğünde tertiplenecek programlarla dünya hayatının gailesi altında yorulan, örselenen sıkışan kalplerimizi Peygamber Efendimizin aşkıyla pür nur eyleyeceğiz.

"ŞAHSİYET İMAN, AHLAK, HİKMETLE GELİŞİR"

Şahsiyet inşası, sadece ferdi bir sorumluluk değil aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Şahsiyet iman, ahlak ve hikmetle gelişir.

Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda, toplumda da adalet, huzur, emniyet ve refah olur.

"2 ASIRDIR KUŞATMA ALTINDAYIZ"

Millet olarak son iki asırdır, çok yönlü bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Yıllardır aynı noktayı hedef alıyorlar. Yıllardır bu milletin iman kalesini çökertmek için pervasızca saldırıyorlar. Bunu bir dönem camilerimizi kapatarak, ahıra çevirerek yaptılar. Bir dönem camilerimizden yükselen ezanlarımızı susturarak yaptılar. Halen birilerinin manevi işgal projesine çalıştığını görüyoruz.

Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki cuma hutbesini, hutbede okunan ayet-i kerimeleri hedef almaya başladılar.

Kendini bilmezin biri çıkıyor, hem de bu ülkenin muhalefet partisi adına, bilmediği konularda ahkam kesiyor. Bunu yaparken de Gazi Mustafa Kemal'in arkasına sığınıyor. Onu paravan olarak kullanıyor.

"NARİN YAVRUMUZ VAHŞİCE KATLEDİLDİ"

Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor

Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için her türlü adıma atacağız.

Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz

Bu rezil olay üzerinden aile kurumunun hedef alınmasına müsaade etmeyeceğiz.