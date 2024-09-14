“İnsanlığın geleceği çocukla filizlenir”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 4'üncüsü, "Çocuk Güvenliği" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Günümüzde çocukların yaşam hakkını korumanın küresel bir sınava dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Halbuki insanlığın geleceği çocukla filizlenir. Bir toplumun ruhunu yansıtan şeyin çocuklara davranışında gizli olduğunu söyleyen Nelson Mandela da bu gerçeği belirtmiştir" dedi.

MANDELA ÖRNEĞİ

Erdoğan, "Bu cümleyi insanlık adına yeniden kurmak istiyorum ve diyorum ki; insanlık olarak ruhumuzun yansımasını görmek istiyorsak, dünya çocuklarının mevcut durumuna bakmalıyız. Bebeklerin nüfusa bile kaydedilmeden kefene sarılması, çocuk ölümlerinin savaş zayiatı sayılması, bugünkü insanlığın ruhunun ne denli karanlıkta olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu. Çocukları koruma amacıyla düzenlenen zirvenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Emine Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum. Tüm katılımcıları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.