Millet Kütüphanesinde 1 milyon 300 bin depo kitap, raylı otonom sistemle erişime açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmete açılan Millet Kütüphanesi, koleksiyonu, 125 bin metrekare kapalı alanı ve ziyaret sayısıyla dünyanın önde gelen kütüphaneleri arasında yer almaya devam ediyor.

Geçen yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan kütüphanede, dünyada 160 kütüphanede kullanılan Entegre Kitap Taşıma Sistemi hizmet vermeye başladı.

Türkiye'de ilk olma niteliğindeki 5,5 kilometre ray uzunluğuna sahip yarı otonom sistem sayesinde, depolardaki yaklaşık 1 milyon 300 bin kitap okuyucuların erişimine açıldı.

Entegre Kitap Taşıma Sistemi, 100 adet otomatik ve 50 adet manuel kitap taşıma aracı ile hizmet veriyor. Sistemde, 40 istasyon ve 2 otomatik kitap iade cihazı bulunuyor. Araçlar dikey ve yatay hareket ederek, istenilen kitabı istenilen konuma dakikalar içerisinde ulaştırıyor.

SİSTEM 1 AYDIR KULLANILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Entegre Kitap Taşıma Sistemi'nin kurulumuna 2020'de başlandığını ancak sistemin parça tedariğinin Kovid-19 salgını nedeniyle aksadığını söyledi.

Sistemin kurulumunu 2024 yılı başında tamamladıklarını ve 8 aydır test sürecini yürüttüklerini vurgulayan Tuğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Gerekli testleri yaptıktan sonra, 1 ay önce sistemi okuyucuların hizmetine sunduk. Sistem sayesinde, depolarımızda bulunan 1 milyon 300 bine yakın kitap erişime açıldı. Sistemle okuyucularımız istediği kitabı tarama ekranlarından talep ediyor, depodaki kitap görevlilerce bulunup, 5,5 kilometre ray uzunluğuna sahip yarı otonom sistem sayesinde en geç 20 dakikada okuyucuya teslim ediliyor."

ENTEGRE KİTAP TAŞIMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne üye okuyucu, katalog tarama ekranından depodaki bir kitabı talep ediyor. Seçilen kitap, farklı kattaki depo görevlisinin ekranına eş zamanlı olarak yansıyor.

Depo görevlisinin raftan aldığı kitabı taşıma aracına yerleştirmesiyle, kitabın raylar üzerinden okuyucuya yolculuğu başlıyor. Talep edilen noktaya ulaşan kitap, danışma görevlisi tarafından alınıp, okuyucusuna teslim ediliyor.

Sistem ile depolardan talep edilen kitaplar okunduktan sonra danışma masasına ya da otomatik iade cihazlarına teslim ediliyor.

Otomatik iade cihazına verilen kitaplar, içlerindeki çip sayesinde gidecekleri konuma göre otomatik ayrıştırılarak, dakikalar içerisinde bulundukları rafların olduğu depolara ulaştırılıyor.