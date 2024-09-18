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Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü

Son dakika...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"İSRAİL'E KARŞI ÇABAMIZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Başkan Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

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