İsrail siber saldırıyla çağrı cihazlarını patlattı

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Siber saldırının "pager" isimli çağrı cihazlarını kullanan Hizbullah üyelerine yönelik olduğu belirtildi. Çağrı cihazlarının, Hizbullah üyelerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. 2 binin üzerinden yaralı olduğu, 8 kişinin de öldüğü bildirildi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi. Öte yandan, saldırıda İran Büyükelçisi'nin de yaralandığı ortaya çıktı.