Rakıya ÖZEL vaat halkın tepkisini çekti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Partisinin iktidarda 10 yıl kalması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini iddia eden Özel, halkın alım gücünü yükselteceklerini dile getirdi. İktidara geldiklerinde ekonominin durumunu düşünerek, şu anki maaş üzerinden hesap yapan Özel, tepki çeken bir örnek verdi.

TRAKTÖR VE ALTIN MESAJI

Özel yaptığı ilginç açıklamada, "Masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira olacak" dedi. Rakı vaadiyle kendi seçmenini bile hayal kırıklığına uğratan Özel, vatandaşın tepkisine neden oldu. Özel'in daha önce her çiftçiye bir traktör vaadini, "Biz o cümleyi çarpıcı olsun diye kurduk" diyerek yalanladığını hatırlatan vatandaşlar, daha sonra hiçbir geliri olmayana tam, asgari ücretin altında geliri olana ise yarım altın vaadinde bulunduğunu da hatırlattı. Şimdi de rakı vaadiyle ilgi çekmeye çalışan Özel'e sosyal medyada, "Koskocaman Türkiye'yi yönetecek kişiler bunlar olmamalı", "Başka dert yok zaten", "Bu mudur Türkiye'nin sorunu?", "Ne yapıyorsun, alkoliklere mi konuşma yapıyorsun?", "Pes gerçekten pes" gibi yorumlar yapıldı.

MHP'DEN SERT AÇIKLAMA

Özgür Özel'in, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin sözlerini hatırlatarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi de birçok kesimden tepki çekti. Özel'in sözlerine yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir. MHP'nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katir" dedi. Açıklamasının son bölümünde CHP ve muhalif basına yüklenen Özdemir, "Anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye'yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK'ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP'yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir" değerlendirmesinde bulundu.