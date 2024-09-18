TBMM’de acil durumlar için kırmızı düğme tedbiri

TBMM Başkanlığı, Genel Kurul'da son dönemde yaşanan kanlı kavgalar ve milletvekillerinin kalp krizi geçirme vakaları üzerine "acil durum butonu" tedbiri aldı. Buna göre; TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Meclis başkanvekilleri başkanlık kürsüsüne yerleştirilen kırmızı butona basarak şeref holündeki 112 acil servis doktorlarını çağıracak. Doktorlar bir dakika içinde Genel Kurul salonunda olacak. Öte yandan, Genel Kurul'daki kavgalar nedeniyle sık sık arızalanan ses sistemi gözden geçirildi ve arızalı yerler onarıldı. Tasarruf tedbirleri nedeniyle büyük onarım ve yapım işlerini rafa kaldıran TBMM yönetimi, yeni dönem hazırlıkları kapsamında hem ana binasında hem de hizmet binalarında çeşitli çevre düzenlemeleri gerçekleştirdi.