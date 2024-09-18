“Yeni anayasa, gelecek nesle borcumuzdur”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Anayasa'nın gerekliliğini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılını yeni anaysa ile taçlandırmalıyız" diye konuştu. Darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerektiğini belirten Çelik, "Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Yıllar içinde bu anayasa çok değişti ve yamalı bohçaya dönüştü. Birçok maddede değişiklik olmasına rağmen görülüyor ki sivil bir gözle yapılmış, anayasal düzeni korumak, özgürlükleri korumak için bir sivil anayasa ihtiyaçtır, ihtiyaçtan öte zorunluluktur" dedi. Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartışmanın olmadığını belirten Çelik, "Sivil anayasa işitiyoruz. Darbe anayasasından kurtulup milli iradeyi esas teşkil eden anayasa istiyoruz temel prensiplerle ilgili bir tartışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Erken seçim tartışmalarına da değinen Ömer Çelik, "Muhalefet, herhangi bir şekilde erken seçim talebimiz olmayacak demişti. Seçimlerin üzerinden çok zaman geçmedi. Demek ki kendilerine ödünç verildiğini düşündüğü oyları hak etmediklerini ve bu sonucu alamadıklarının ifadesidir. Kendi cümlelerinden yorum yapıyoruz. Sorunları çözecek en ufak işaret yok. Sürekli kurulan cümlelerin arkasında telafi cümleleri geliyor. Seçim zamanında yapılacak, erken seçim yoktur" diye konuştu.