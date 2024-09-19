MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon

Son dakika haberi... MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gare'de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi. MİT, terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Halil Halil Yiğit'i hedef listesine koydu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basan MİT, PKK/KCK Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından terörist Yiğit'i etkisiz hale getirdi.

PARA GASP EDİP ÖRGÜTE AKTARDI

2007 yılında Şırnak kırsalında sözde öz Savunma Birlikleri'nde örgütsel faaliyetlerine başlayan terörist, örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katılım yaptıktan sonra Irak Metina'da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.

Askeri ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüten terörist, 2014'te Şırnak'ın Silopi İlçesinde halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktarmıştı.